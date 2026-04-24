Тренер БК «Зенит» обозначил плюсы от шестого поражения с ЦСКА

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич прокомментировал шестое поражение в сезоне-2025/2026 от ЦСКА (74:83). Четырежды санкт-петербуржцы проиграли в регулярном чемпионате, ещё раз — в полуфинале WINLINE Basket Cup, а также в матче за Суперкубок Единой лиги в сентябре 2025-го.

«Поздравляю ЦСКА с победой. Перед игрой я говорил о том, что нам нужно сделать и что будет для нас очень важно, потому что впереди была тяжёлая игра против ЦСКА, а через 2-3 дня после неё — первая игра плей-офф. При всех наших обстоятельствах подготовиться к матчу было непросто. В целом, если говорить об игре, могу сказать, что в какие-то отрезки мы сделали много хороших вещей на обеих сторонах площадки. В какие-то — получилось не очень. Также для меня очень важно, что мы не сдались. Последние несколько минут мы играли с полной энергией, концентрация была хорошей, мы пытались вернуться в игру, но опытная команда — в конце концов они не позволили нам этого сделать. Сейчас у нас есть несколько дней до первой игры плей-офф, и мы должны быть готовы к ней. Это наш фокус и наша цель — выглядеть достаточно хорошо, чтобы выиграть первые матчи четвертьфинала. А затем уже думать о следующих играх», — приводит слова Радоньича пресс-служба команды.