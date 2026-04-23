Стала известна средняя заполняемость трибун в Единой лиге ВТБ

Средняя заполняемость трибун в Единой лиге ВТБ – менее 50%, лучшие показатели у «Бетсити Пармы» (78,6%) и «Зенита» (60,5%)
Трибуны на домашних матчах клубов Единой лиги ВТБ заполнены в среднем менее чем на половину (45,2%), об этом свидетельствует статистика посещения в завершившемся регулярном чемпионате.
Лидеры турнира показывают лучшие результаты и в плане количества посетителей, однако наиболее надежные болельщики у пермской «Бетсити Пармы», которая лидирует и в абсолютном, и в процентом отношении.
Заполняемость трибун:
- «Бетсити Парма» – 5 499 зрителей в среднем (78,6% заполняемости);
- «Зенит» – 4 311 (60,5%);
- «Локомотив-Кубань» – 3 883 (51,8%);
- ЦСКА – 3 522 (25,2% «Мегаспорт» / 70,4% «Баскет Холл»);
- УНИКС – 3 092 (44,2%);
- «Уралмаш» – 2 578 (61,4%);
- «Енисей» – 2 060 (51,5%);
- МБА-МАИ – 1 549 (31,0%);
- «Автодор» – 1 527 (27,8%);
- «Самара» – 1 250 (25,0%);
- «Пари НН» – 1 081 (19,7%).
Среднее количество зрителей – 2766. В РПЛ – 13610, КХЛ – 7853, ФНЛ – 4333.
