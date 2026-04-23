В Европе обратили внимание на 21-летнего баскетболиста «Локомотива»

«Самый недооценённый талант». В Европе обратили внимание на 21-летнего игрока «Локомотива»
Скаутское агентство PDtmedia, приоритетом которого являются молодые баскетболисты, обратило внимание на выступления 21-летнего российского защитника Всеволода Ищенко, выступающего за «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ.
«Защитник ростом 6 футов 8 дюймов (203 см) Всеволод Ищенко — возможно, самый недооценённый скрытый талант в Европе, настоящий проспект высокого уровня, который есть сейчас. Он проводит прорывной сезон за «Локомотив-Кубань» в играх Единой лиги. Талант 2005 года рождения из России набирает в среднем 8,6 очка, 4,5 подбора и 2,2 передачи за игру при 1,9 перехвата/блокшота, с реальным процентом попаданий (TS%) 67,3%. Вызывает большой интерес благодаря сочетанию владения мячом, плеймейкинга и атлетизма, обладает отличными габаритами для своей позиции. У него огромный потенциал, его игра очень нравится, и вокруг неё должно быть больше шума», — написал аккаунт PDtmedia в социальных сетях.