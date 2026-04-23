Женская НБА покажет рекордное количество матчей по телевидению

Женская НБА покажет рекордные 216 матчей по национальному телевидению, включая все 44 игры «Индианы» Кейтлин Кларк
Женская НБА после подписания нового телевизионного соглашения покажет рекордные 216 матчей сезона-2026 по национальному телевидению.
«Индиана» с Кейтлин Кларк получит больше всего внимания. Все 44 матча «регулярки» с участием «Фивер» войдут в этот список.
На втором месте «Даллас» (36 матчей) с двумя первыми номерами драфта последних двух лет – Пейдж Бекерс и Эйззи Фадд.
«Нью-Йорк» покажут 35 раз.
«Лас-Вегас», взявший 3 из 4 последних титулов, будут транслировать 33 раза.
«Зачем быть хуже остальных, если в жизни есть много других занятий?» Шарапова – о том, что перестала играть в теннис
Литвинов о шахматах: «Всегда стараюсь сыграть пару партий, когда еду на матч. Это заставляет быстрее думать и предугадывать на несколько шагов вперед»
Де Йонг о том, что обвинил СМИ во лжи про свой уход в 2024-м: «То, что о вас пишут, сильно влияет на то, как вас воспринимают. Для меня нет лучшего клуба, чем «Барса»
«Зачем быть хуже остальных, если в жизни есть много других занятий?» Шарапова – о том, что перестала играть в теннис
Литвинов о шахматах: «Всегда стараюсь сыграть пару партий, когда еду на матч. Это заставляет быстрее думать и предугадывать на несколько шагов вперед»
Де Йонг о том, что обвинил СМИ во лжи про свой уход в 2024-м: «То, что о вас пишут, сильно влияет на то, как вас воспринимают. Для меня нет лучшего клуба, чем «Барса»