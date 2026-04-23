Женская НБА покажет рекордное количество матчей по телевидению

Женская НБА после подписания нового телевизионного соглашения покажет рекордные 216 матчей сезона-2026 по национальному телевидению.

«Индиана» с Кейтлин Кларк получит больше всего внимания. Все 44 матча «регулярки» с участием «Фивер» войдут в этот список.

На втором месте «Даллас» (36 матчей) с двумя первыми номерами драфта последних двух лет – Пейдж Бекерс и Эйззи Фадд.

«Нью-Йорк» покажут 35 раз.

«Лас-Вегас», взявший 3 из 4 последних титулов, будут транслировать 33 раза.