ФИБА допустила российских и белорусских баскетболистов к юношеской Лиге наций

Международная федерация баскетбола (ФИБА) допустила российских и белорусских баскетболистов до участия в турнирах юношеской Лиги наций в формате «3×3», сообщили в пресс-службе организации.

«В соответствии с рекомендацией МОК об отмене ограничений на участие российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях, Россия и Беларусь получили специальное разрешение на регистрацию команд до 21 года в конференциях юношеской Лиги наций в формате «3×3», которые пройдут в Китае и Малайзии. Центральный совет утвердил сохранение текущего статуса российских и белорусских команд для всех других соревнований, включая юношеский чемпионат Европы 2026 года, до следующего заседания исполнительного комитета, запланированного на сентябрь 2026 года», – говорится в заявлении.

Напомним, в декабре 2025 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов до юношеских соревнований.