«Миннесота» установила историческое достижение

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» по итогам третьего матча плей-офф с «Денвер Наггетс» (113:96, 2-1) установила историческое достижение.

«Миннесота Тимбервулвз» — первая команда в истории плей-офф НБА, которой удалось сдержать двух игроков, набиравших в регулярном сезоне 25+ очков за игру с попаданиями точностью ниже 30% при как минимум 15 попытках в одном матче.

Йокич: 7 из 26 (26,9%)

Мюррей: 5 из 17 (29,4%)», — говорится в сообщении optaSTATS в социальной сети Х.

Лучшую результативность в составе «Миннесоты» показал защитник Айо Досунму, набравший 25 очков. Форвард Джейден Макдэниелс оформил дабл-дабл — 20 очков, 10 подборов и три передачи.