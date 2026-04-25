Леброн Джеймс установил новый рекорд плей-офф НБА

Американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в третьем матче первого раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс» (112:108) ОТ записал на свой счёт 29 очков, 13 подборов и 6 передач.

Таким образом, 41-летний баскетболист оформил четвёртую игру в плей-офф с как минимум 20 очками и 10 подборами с тех пор, как ему исполнилось 40 лет, что является новым рекордом плей-офф НБА. По этому показателю он превзошёл легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара (3), сообщает Basket News.

«Лейкерс» ведут в серии 3-0. Четвёртый матч состоится в ночь на понедельник.

После матча главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик заявил о том, что команда должна завершить серию в следующей игре.