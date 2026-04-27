Баскетболист «Денвера» Йокич оштрафован на $50 тысяч

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оштрафован на 50 тысяч долларов за потасовку в четвертом матче серии первого раунда плей‑офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Миннесоты».

Встреча состоялась в Миннеаполисе 25 апреля и завершилась со счетом 112:96 в пользу хозяев площадки. Незадолго до сирены, когда баскетболист «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс совершил бросок из‑под кольца, который не мог повлиять на результат, Йокич подбежал к сопернику и толкнул его. Также участником стычки стал форвард «Тимбервулвуз» Джулиус Рэндл, он и Йокич были удалены. Рэндл также должен заплатить штраф в размере 35 тысяч долларов.

Счет в серии до четырех побед — 3–1 в пользу «Миннесоты», пятая игра состоится в понедельник в Денвере.