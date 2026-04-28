Флэгг — второй самый юный игрок НБА, получивший награду лучшего новичка

19-летний американский профессиональный баскетболист Купер Флэгг, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции форварда, стал вторым самым юным игроком, получившим звание лучшего новичка в североамериканской лиге.

Самым же юным завоевателем этой награды является четырёхкратный чемпион Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс». Форвард стал лучшим новичком по итогам сезона-2003/2004 в составе «Кливленд Кавальерс» в возрасте 19 лет и 106 дней. Флэгг же получил свою награду в 19 лет и 112 дней.

Лучшего новичка выбирала группа из 100 человек, а главным конкурентом Купера был форвард «Шарлотт Хорнетс» Кон Книппел. Суммарно игрок «Далласа» набрал 412 очков, а его визави из «Шарлотт» — 386. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс») — третий (96 баллов).