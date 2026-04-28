Глава РФБ вступился за женский баскетбол

Четвертый матч финальной серии чемпионата России между екатеринбургским УГМК и курским "Динамо" прошел при аншлаге, что говорит об интересе болельщиков к женскому баскетболу. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Ранее ТАСС сообщал, что баскетболистки УГМК обыграли "Динамо" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победительницами турнира. Встреча прошла в Курске. Игра завершилась со счетом 84:81 в пользу команды из Екатеринбурга. УГМК выиграл серию со счетом 3-1.

"После таких матчей хочется жалеть, что мы не увидели пятый матч в серии, но победитель должен быть, и УГМК в очередной раз доказал, что является сильнейшей командой страны на данный момент, - сказал Кириленко. - Если кто-то считает, что женский баскетбол никому не интересен, то пусть приезжает в Курск, где был аншлаг. Отмечу, что екатеринбургские болельщики, приехавшие поддержать свою команду, иногда не уступали своим оппонентам".

"Как показал сезон, "Динамо" по согласованию со всеми службами не зря вернулось играть в Курск. Город и область заслуживают баскетбол самого высокого уровня. Мы с Владимиром Дячком (исполнительный директор и генсек РФБ - прим. ТАСС) провели ряд встреч с руководством региона и можем надеяться, что баскетбол в Курске занимает особое место. За это, конечно, спасибо руководству области. Девчонки подарили настоящий триллер, это всегда нравится болельщикам. Поздравляю УГМК с победой, "Динамо" с отличным результатом, а всех любителей женского баскетбола - с еще одним крутым сезоном", - добавил глава РФБ.

Екатеринбургская команда выиграла чемпионат России в четвертый раз подряд и 19-й в истории. УГМК является рекордсменом по количеству титулов. Курское "Динамо" становилось чемпионом страны в 2022 году.