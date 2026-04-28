Опубликованы данные о призовых Евролиги

Победитель регулярного чемпионата Евролиги-2025/2026, греческий «Олимпиакос», заработал € 2,4 млн. «Валенсия», получила € 2,1 млн, а «Реал», занявший третье место, — € 1,8 млн. Об этом сообщает Okko Basket.

Призовой фонд среди остальных клубов распределился следующим образом (в евро):

«Фенербахче» — 1,5 млн

«Жальгирис» — 1,2 млн

«Хапоэль» — 1,05 млн

«Панатинаикос» — 900 тыс.

«Монако» — 750 тыс.

«Барселона» — 675 тыс.

«Црвена Звезда» — 600 тыс.

«Дубай» — 525 тыс.

«Маккаби» — 450 тыс.

«Бавария» — 375 тыс.

«Олимпия» — 300 тыс.

«Партизан» — 225 тыс.

«Париж» — 150 тыс.

«Баскония», «Анадолу Эфес» и «АСВЕЛ» не получили призовых по итогам регулярного сезона.