Опубликованы данные о призовых Евролиги по итогам регулярного сезона
Победитель регулярного чемпионата Евролиги-2025/2026, греческий «Олимпиакос», заработал € 2,4 млн. «Валенсия», получила € 2,1 млн, а «Реал», занявший третье место, — € 1,8 млн. Об этом сообщает Okko Basket.
Призовой фонд среди остальных клубов распределился следующим образом (в евро):
«Фенербахче» — 1,5 млн
«Жальгирис» — 1,2 млн
«Хапоэль» — 1,05 млн
«Панатинаикос» — 900 тыс.
«Монако» — 750 тыс.
«Барселона» — 675 тыс.
«Црвена Звезда» — 600 тыс.
«Дубай» — 525 тыс.
«Маккаби» — 450 тыс.
«Бавария» — 375 тыс.
«Олимпия» — 300 тыс.
«Партизан» — 225 тыс.
«Париж» — 150 тыс.
«Баскония», «Анадолу Эфес» и «АСВЕЛ» не получили призовых по итогам регулярного сезона.
