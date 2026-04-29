Баскетболист «Зенита» высказался о стычке с легионером «Уралмаша»

26-летний защитник «Зенита» россиянин Владислав Емченко высказался насчёт победы во втором матче серии 1/4 финала Единой лиги с «Уралмашем» (92:64), а также прокомментировал стычку с 29-летним форвардом «Уралмаша» американцем Хэйденом Далтоном.

— Третью четверть «Зенит» выиграл 21:7 – важно было именно так ответить за поражение в первом матче серии?

– Если бы мы сегодня не дали ответ, то о чём может вообще идти речь? Я знал, что от нас будет такая реакция. Чувствовали, что контролировали игру, хоть и первая половина была равной по счёту. Играли плотно в защите, ведь Гарретт Нэвелс, который забил нам 27 в первой игре, он только ближе к концу половины набрал со штрафной свои первые очки.

В большом перерыве тренер попросил выйти нас с ещё большей энергией, в итоге приняли от них удар, ударили сами в баскетбольном плане. В итоге сделали рывок и контролировали эти 20 очков преимущества до самой сирены.

— Удары были и не только в баскетбольном плане…

– Это плей-офф, это нормально, но не должно переходить рамки человечности. Нет лёгких мячей, было очень много стыков и борьбы, а зрителям такое нравится. Хэйден Далтон нёс сверху, пытался накрыть его, но он габаритнее, получился фол. Далтон после этого что-то там сказал на английском, я ответил, но потом мы пожали друг другу руки. Это эмоции, да и мы же рыжие оба, понимаем, что это борьба – так и должно быть, – приводит слова Емченко портал Sports.