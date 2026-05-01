Эмбиид — о седьмом матче с «Бостоном»: устал им проигрывать

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался перед седьмым матчем серии первого раунда плей-офф с «Бостон Селтикс».

«Я играю против этих парней так долго. Я устал им проигрывать. У нас есть шанс совершить что-то особенное. Это суперкоманда. Мы должны выходить с тем же настроем, что и в последних двух матчах. Одно владение за раз. Тяжёлая атмосфера, но мы уже были там — мы выиграли два матча в Бостоне. Это весело — соревноваться. Я взволнован. В Бостоне всегда тяжело, но это весёлая публика. Здорово забивать важные броски, когда весь зал замолкает. Я наслаждаюсь каждым моментом. Выигрывать — это весело. Нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Эмбиида журналист PhillyVoice Адам Ааронсон в социальной сети Х.

«Селтикс» выиграли три предыдущие серии плей-офф против «Сиксерс» с Эмбиидом. Сейчас счёт в серии 3-3. Решающий матч пройдёт в субботу на TD Garden.