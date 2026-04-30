«Кливленд» победил «Торонто»

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой хозяев со счётом 125:120. Счёт в серии — 3-2 в пользу команды из Кливленда.

Самым результативным игроком матча стал канадский защитник гостей Ар Джей Барретт, который записал в свой актив дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов. Также на его счету пять голевых пасов.

В составе победителей наибольшей результативностью отличились разыгрывающий Джеймс Харден и тяжёлый форвард Эван Мобли. Оба набрали по 23 очка. Также в активе Хардена девять подборов и пять передач, тогда как Мобли завершил встречу с девятью подборами и одним ассистом.

Следующий матч между командами состоится 1 мая в канадском Торонто.