Леброн Джеймс готов завершить карьеру в НБА

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал о готовности завершить карьеру в баскетболе.

«Чёрт возьми, да. Наконец-то у меня будет много времени для жены, потому что мне приходилось жертвовать общением с ней ради того, чтобы стать величайшим игроком в истории. Я буду проводить много времени с дочерью, потому что первые 11 лет её жизни я был далеко от неё. Мой младший сын учится в колледже. Моя семья заслуживает того, чтобы я уделял ей всё своё время. И я тоже заслуживаю этого. Потому что так долго посвятил себя этому виду спорта, что буду чертовски рад, когда всё закончится и я смогу уйти на покой», — приводит слова Джеймса аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.