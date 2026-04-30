Комментатор Гомельский ответил, сдал ли лидер БК «Зенит»

Гомельский ответил, сдал ли лидер «Зенита» Трент Фрейзер

Авторитетный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский высказался об игре разыгрывающего «Зенита» 27-летнего американца Трента Фрейзера.

«Я бы обратил Ваше внимание на то, как соперники опекают Фрейзера, начиная оказывать на него давление ещё от центральной линии поля. Кроме того все опасаются его проходов и постоянно подстраховывают того игрока, который опекает Фрейзера. Нужен партнёр, который отвлекает на себя защиту, за счёт которого нельзя подстраховывать. Считаю, что Фрейзера не сдал, а попал в ситуацию, когда на периметре «Зенита» нет второго звёздного игрока», — написал Гомельский на своём сайте.
