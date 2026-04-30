Адетокунбо пропустит летний этап квалификации к ЧМ-2027

Двукратный MVP НБА Яннис Адетокунбо подтвердил, что не сыграет за сборную Греции на летнем этапе квалификации к чемпионату мира по баскетболу, сосредоточившись на восстановлении после травмы.

«Я не могу играть в квалификации в этом году. Я очень хотел сыграть за сборную, потому что в этом году я мало играл за «Бакс» из-за травмы. Мы подождём до 2027 года. С моими ногами всё в порядке», — приводит слова Адетокуyбо Sport24.

В прошлом сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за десятилетие не попав в плей-офф.