«Филадельфия» обыграла «Бостон» в 7-м матче и вышла во второй раунд плей-офф НБА

Завершился седьмой матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Бостоне на паркете «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 109:100.

© Чемпионат.com

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу команды из Филадельфии.

Самым результативным игроком встречи стал американский центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, который записал в свой актив дабл-дабл: 34 очка, 12 подборов и шесть передач. Также в составе победителей стоит отметить разыгрывающего Тайриза Макси, у которого тоже дабл-дабл: 30 очков, 11 подборов и семь передач.

Лёгкий форвард Джейлен Браун из «Селтикс» набрал 33 очка, совершил девять подборов и четыре передачи.

Таким образом, «Филадельфия» вышла во второй раунд плей-офф НБА, где встретится в серии до четырёх побед с «Нью-Йорк Никс».