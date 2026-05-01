Никола Йокич сцепился с Джейленом Кларком и получил толчок в спину от Наза Рида

Sports.ru

В одном из моментов шестой игры против «Денвера» защитник «Миннесоты» Джейлен Кларк нарушил правила на центровом «Наггетс» Николе Йокиче, а затем толкнул его в спину.

© Sports.ru

Йокич также ответил толчком, начав перепалку, в ходе которой он получил еще один толчок в спину, но уже от центрового «Вулвс» Наза Рида.

После просмотра эпизода арбитры выписали технические фолы всем троим баскетболистам.

Матч закончился победой «Миннесоты» (110:98), которая выбила «Денвер» из плей-офф (4-2).

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости