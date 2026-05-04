После сегодняшней победы «Кливленд Кавальерс» над «Торонто Рэпторс» определились все участники и пары 1/4 финала плей-офф НБА.

Таким образом, четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс»;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз»;

«Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс»;

«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс»;

Первые матчи 1/4 финала состоятся уже 5 мая. Напомним, действующим победителем плей-офф НБА является «Оклахома». Завтра «Нью-Йорк Никс» сыграет с «Филадельфией», а «Сан-Антонио» — с «Миннесотой». Вторые две пары проведут свои первые матчи 6 мая.