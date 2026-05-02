Тари Исон — о своём будущем: моя семья здесь. Я люблю Хьюстон

Форвард «Хьюстон Рокетс» Тари Исон после вылета команды из плей-офф высказался о своем будущем. Ранее сообщалось, что им интересуется интересуется «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Трудно сказать, давит ли на меня мысль о свободном агентстве. Я не думал об этом. Ты определённо думаешь об этом. Меня задрафтовали здесь. Я вырос здесь. Моя семья здесь. Я люблю Хьюстон. А что касается всего остального, то Бог знает», — приводит слова Исона Basket News.

«Рокетс» завершили сезон после поражения от «Лейкерс» в шестом матче первого раунда плей-офф (78:98). 24-летний Исон был выбран под 17-м номером на драфте 2022 года. В регулярном чемпионате он набирал 10,5 очка и 6,3 подбора в среднем за игру.