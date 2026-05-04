Лидер «Бостон Селтикс» раскритиковал Эмбиида за симуляцию

Лидер «Бостон Селтикс» Джейлен Браун жёстко высказался о центровом «Филадельфии Сиксерс» Джоэле Эмбииде, обвинив его в симуляциях.

«Это моё личное мнение о баскетболе. Кто-то из вас может не согласиться, понимаешь? Но идите спорьте со своей бабушкой. Симуляция убила нашу игру. Джоэл Эмбиид — великий игрок, один из лучших бигменов в истории баскетбола. Но он симулирует. Он сам это знает. Это не какая-то сенсация. Это не новость. Это просто факт. Можете нарезать этот момент, выкладывать куда угодно, мне всё равно. Это просто моё мнение», — приводит слова Брауна аккаунт Fullcourtpass в социальной сети X.

Ранее игрок «Селтикс» уже высказался негативно о симуляциях после вылета бостонской команды из плей-офф НБА от «Сиксерс». Команда проиграла со счётом 100:109 в финальном седьмом матче серии.