Два баскетболиста «Монако» пропустят третью игру с «Олимпиакосом»

Альфа Диалло и Даниэль Тайс не помогут «Монако» в третьей игре с «Олимпиакосом»
Форвард Альфа Диалло и центровой Даниэль Тайс пропустят третий матч «Монако» против «Олимпиакоса» из-за травм.
По словам главного тренера команды Сергея Гладыря, Диалло выбыл на ближайшие несколько недель. Клуб уточнил, что форвард получил травму приводящей мышцы.
Тайс, который покинул площадку второй игры из-за вывиха пальца, также не сыграет в третьем матче.
По словам Гладыря, травмированным остается и форвард Никола Миротич.
В серии до трех побед «Монако» уступает «Олимпиакосу» со счетом 0-2. Третий матч стартует во вторник, 20.45 по московскому времени.
