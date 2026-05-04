Два баскетболиста «Монако» пропустят третью игру с «Олимпиакосом»

Форвард Альфа Диалло и центровой Даниэль Тайс пропустят третий матч «Монако» против «Олимпиакоса» из-за травм.

По словам главного тренера команды Сергея Гладыря, Диалло выбыл на ближайшие несколько недель. Клуб уточнил, что форвард получил травму приводящей мышцы.

Тайс, который покинул площадку второй игры из-за вывиха пальца, также не сыграет в третьем матче.

По словам Гладыря, травмированным остается и форвард Никола Миротич.

В серии до трех побед «Монако» уступает «Олимпиакосу» со счетом 0-2. Третий матч стартует во вторник, 20.45 по московскому времени.