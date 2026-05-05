Борец Садулаев: «Пожелаю себе терпения на день рождения 9 мая, чтобы завоевать для страны третью медаль Олимпийских игр»

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев в эфире «Матч ТВ» рассказал, что на 30‑летие пожелает себе терпения. На прошедшем в Тиране чемпионате Европы российский борец завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг и впервые с 2020 года победил на турнире. 9 мая Садулаеву исполнится 30 лет. — Что вы себе пожелали бы на день рождения 9 мая? — У нас в стране День Победы, у меня и дедушка родился 9 мая. Это был объединяющий для нашей семьи праздник всегда. Терпения себе желаю, чтобы завоевать для страны третью медаль Игр. Я чувствую огромную ответственность и перед молодежью. Если бы я сдался, то они могли бы тоже опустить руки. Они должны понимать, что нет ничего невозможного, — сказал Садулаев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».