БК «Орландо Мэджик» может сменить тренера

В случае увольнения Джамала Мозли «Орландо» может рассмотреть кандидатуру Дасти Мэя
«Орландо» завершил выступление в плей-офф НБА, уступив «Детройту» в серии первого раунда, ведя по ходу противостояния 3–1.
На фоне неудачи под давлением оказался главный тренер Джамал Мозли. По информации инсайдера Марка Стейна, в случае его увольнения одним из кандидатов на пост может стать Дасти Мэй, возглавляющий университет Мичигана. При этом вероятность его приглашения невысока – ожидается, что он продолжит работу в NCAA после чемпионского сезона.
Также ранее среди возможных претендентов на должность назывался Билли Донован, недавно покинувший «Чикаго».
