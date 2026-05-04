БК «Орландо Мэджик» может сменить тренера

В случае увольнения Джамала Мозли «Орландо» может рассмотреть кандидатуру Дасти Мэя

«Орландо» завершил выступление в плей-офф НБА, уступив «Детройту» в серии первого раунда, ведя по ходу противостояния 3–1.

На фоне неудачи под давлением оказался главный тренер Джамал Мозли. По информации инсайдера Марка Стейна, в случае его увольнения одним из кандидатов на пост может стать Дасти Мэй, возглавляющий университет Мичигана. При этом вероятность его приглашения невысока – ожидается, что он продолжит работу в NCAA после чемпионского сезона.

Также ранее среди возможных претендентов на должность назывался Билли Донован, недавно покинувший «Чикаго».

