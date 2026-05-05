«Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию» с разницей в 39 очков

Завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев паркета со счётом 137:98. Счёт в серии 1-0.

В составе «Нью-Йорка» защитник команды Джейлен Брансон набрал наибольшее количество очков — 35. Также в его активе один подбор и три передачи.

Лучшую результативность в «Филадельфии» показал форвард Пол Джордж — 17 очков, три подбора и три передачи.

Следующий матч между командами состоится 7 мая на этой же арене.

В первом раунде плей-офф «Нью-Йорк» прошёл «Атланту Хоукс» со счётом в серии 4-2. «Филадельфия» прошла «Бостон Селтикс» со счётом в серии 4-3.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».