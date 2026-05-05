Дончич пропустит первый матч серии плей-офф НБА

В «Лос-Анджелес Лейкерс» официально подтвердили, что словенский разыгрывающий Лука Дончич не сыграет в первом матче полуфинала Западной конференции с «Оклахомой Сити-Тандер».

Словенский баскетболист получил травму задней мышцы бедра второй степени. Лука не выходил на площадку со 2 апреля. Во время восстановления словенский баскетболист отправился в Европу, чтобы пройти специализированное лечение.

В понедельник по местному времени он участвовал в бросковой тренировке команды. Лучший бомбардир регулярного чемпионата набирал 33,5 очка, 7,7 подбора и 8,3 передачи в среднем за матч.

Первый матч серии состоится 6 мая в 3:30 мск в Оклахоме.