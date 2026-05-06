Российский баскетболист Савков продолжит карьеру в NCAA

Российский баскетболист Александр Савков продолжит карьеру в североамериканской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). 20‑летний защитник Савков будет выступать за команду Университета Теннесси UT Martin Skyhawk. Это подтвердила пресс‑служба команды в соцсетях.

Сезон‑2025/26 Савков провел в Испании в системе «Сарагосы». Большую часть сезона россиянин выступал за юниорские команды, а в апреле дебютировал за основную команду «Сарагосы» в чемпионате Испании.

Александр Савков — сын экс‑баскетболиста ЦСКА Алексея Савкова и младший брат Павла Савкова, выступающего в Единой лиге ВТБ за МБА‑МАИ.