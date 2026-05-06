Защитник Ривз повторил антирекорд «Лейкерс»

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз, недавно вернувшийся после травмы, провалил первый матч полуфинальной серии плей-офф с «Оклахома-Сити Тандер» (90:108). Его показатель реализации бросков с игры (18,8%) стал худшим среди всех игроков «Лейкерс» в матчах плей-офф за последние 35 лет.

Ривз набрал восемь очков, реализовав 3 из 16 бросков с игры и не попав ни одного из пяти трёхочковых. Он сделал пять подборов и шесть передач, но допустил четыре потери. Первый результативный бросок американец выполнил лишь в середине второй четверти.

Второй матч в этой серии состоится в ночь на 8 мая в Оклахоме.