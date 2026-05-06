Евролига и Адриатическая лига обсудили стратегическое партнерство на встрече в Барселоне

Sports.ru

Европейский баскетбол готовится к приходу НБА. Евролига и Адриатическая лига провели встречу в Барселоне. Темой стало долгосрочное стратегическое партнерство.

Новый гендиректор Евролиги Чус Буэно активно обсуждает реорганизацию своего турнира.

Восточная Европа не входит в зону прямых интересов НБА.

«Обсуждение шло вокруг возможностей для укрепления европейского баскетбола со спортивной и коммерческой сторон. С упором на последовательный рост, соревновательные структуры и новые продукты в рамках баскетбольной экосистемы», – сообщается в пресс-релизе.
