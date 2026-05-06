Выбран самый переоцененный игрок НБА

Назван самый переоценённый игрок НБА
Игроки НБА назвали центрового «Хьюстон Рокетс» Алперена Шенгюна самым переоценённым баскетболистом лиги. Об этом сообщает NBA Base со ссылкой на результаты анонимного опроса.
Результаты опроса:
Алперен Шенгюн: 12,3%;
Руди Гобер: 8,6%;
Трей Янг: 8,6%;
Карл-Энтони Таунс: 7,4%;
Паоло Банкеро: 4,9%;
Джа Морант: 4,9%;
Дени Авдия: 3,7%;
Скотти Барнс: 3,7%;
Лука Дончич: 3,7%;
Паскаль Сиакам: 3,7%;
Диллон Брукс: 2,5%;
Тайриз Халибёртон: 2,5%;
Тайлер Хирроу: 2,5%;
Эван Мобли: 2,5%;
Брэндин Подзиемски: 2,5%;
Домантас Сабонис: 2,5%.
Турецкий центровой «Хьюстона» Шенгюн был одним из самых результативных игроков своей команды в серии с «Лейкерс», набирая в среднем 20,3 очка, делая 10,2 подбора и 4,7 передачи за игру.
