Выбран самый переоцененный игрок НБА

Игроки НБА назвали центрового «Хьюстон Рокетс» Алперена Шенгюна самым переоценённым баскетболистом лиги. Об этом сообщает NBA Base со ссылкой на результаты анонимного опроса.

Результаты опроса:

Алперен Шенгюн: 12,3%;

Руди Гобер: 8,6%;

Трей Янг: 8,6%;

Карл-Энтони Таунс: 7,4%;

Паоло Банкеро: 4,9%;

Джа Морант: 4,9%;

Дени Авдия: 3,7%;

Скотти Барнс: 3,7%;

Лука Дончич: 3,7%;

Паскаль Сиакам: 3,7%;

Диллон Брукс: 2,5%;

Тайриз Халибёртон: 2,5%;

Тайлер Хирроу: 2,5%;

Эван Мобли: 2,5%;

Брэндин Подзиемски: 2,5%;

Домантас Сабонис: 2,5%.

Турецкий центровой «Хьюстона» Шенгюн был одним из самых результативных игроков своей команды в серии с «Лейкерс», набирая в среднем 20,3 очка, делая 10,2 подбора и 4,7 передачи за игру.