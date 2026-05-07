40-летний баскетболист Единой лиги назвал секрет мотивации

Защитник МБА‑МАИ Евгений Воронов в эфире «Матч ТВ» рассказал, что не любит проигрывать даже детям, и во дворе ему с трудом удается играть не в полную силу.

— Гордитесь ли вы быть самым возрастным игроком в Единой лиге ВТБ?

— Я не люблю проигрывать ни в настольные игры детям, ни когда выхожу во двор поиграть в футбол или баскетбол. Мне очень трудно поддаваться. Так что когда приходят молодые ребята, или кого‑то подписывают в команду на мои позиции, у меня всегда внутренний драйв доказать, что это мое место и меня рано списывать со счетов, — сказал Воронов в интервью «Матч ТВ».

Седьмого мая баскетболисту исполнилось 40 лет. Игрок пять раз становился участником Матча всех звезд Единой лиги ВТБ. Вместе с МБА‑МАИ он стал обладателем Кубка России в сезоне‑2025/26. В составе сборной России защитник завоевывал бронзовую медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

