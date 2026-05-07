БК ЦСКА продлил контракт с трехкратным чемпионом Евролиги

Трехкратный победитель баскетбольной Евролиги Никита Курбанов продлил контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Для Курбанова предстоящий сезон станет 19-м в составе ЦСКА, что является рекордом клуба.

Также новые соглашения с клубом подписали Семен Антонов и Антон Астапкович. Антонов проведет в составе армейцев 11-й сезон, Астапкович - шестой. Сроки контрактов не разглашаются.

Курбанову 39 лет, в составе ЦСКА он выступал с 2002 по 2012 год, после чего вернулся в команду в 2015 году. В составе армейцев он трижды становился победителем Евролиги (2006, 2016, 2019) и восемь раз - Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2016-2019, 2021, 2024).

Антонову 36 лет. Он выступает за ЦСКА с 2016 года. В составе московского клуба форвард шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Также в активе баскетболиста бронзовые медали Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года в составе сборной России.

Астапковичу 32 года. За московский клуб он играет с сезона-2015/16. В составе ЦСКА баскетболист стал победителем Евролиги (2016), трехкратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2016, 2024, 2025) и трехкратным чемпионом России (2016, 2024, 2025).