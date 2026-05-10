«Кливленд» обыграл «Детройт»

Завершился третий матч 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Кливленд Кавальерс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой хозяев со счётом 116:109.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кавальерс» Донован Митчелл, в его активе 35 очков, 10 подборов и четыре передачи.

В составе «Пистонс» выделялся разыгрывающий Кейд Каннингем, на его счету 27 очков и 10 передач, также он совершил 10 подборов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Детройта». Следующий матч состоится в ночь на 12 мая в Кливленде.