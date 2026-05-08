Воспитанник ЦСКА решил остаться в NCAA

18-летний россиянин Илья Ермаков, выступающий на позиции защитника за команду Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) «Сент-Бонавентур Боннис», принял решение остаться в коллективе в новом сезоне-2026/2027, о чём сообщил телеграм-канал NCAA | It’s College Basketball Time.

Воспитанник ЦСКА перешёл в «Сент-Бонавентур Боннис» в 2025 году. За это время он принял участие в девяти играх в составе команды, набирая в среднем 2,9 очка, делая 1,1 подбора, 1,2 передачи, 0,8 перехвата, 0,1 блок-шота и 1,2 потери за 11 минут на площадке. С игры Илья реализует 45,5% бросков, а с трёхочковой — 42,9%.

«Сент-Бонавентур Боннис» выступает в первом дивизионе NCAA в конференции Atlantic 10. По итогам сезона команда заняла 13-е (предпоследнее) место в конференции.

Илья — чемпион ДЮБЛ (2023), двукратный серебряный призёр ДЮБЛ (2024), вошёл в символическую пятёрку «Финала восьми» ДЮБЛ (2024, 2025), двукратный серебряный призёр Единой молодежной лиги ВТБ (2024, 2025), серебряный призёр регулярного чемпионата Суперлиги (2025), серебряный призёр Суперлиги (2025), вошёл в символические пятёрки регулярного чемпионата и плей-офф Суперлиги (2025).