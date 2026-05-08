Тренер БК "Уралмаш" обозначил задачу команды на сезон

Руководство екатеринбургского баскетбольного клуба "Уралмаш", предварительно, ставит перед командой задачу попасть в четверку лучших команд Единой лиги ВТБ в сезоне-2026/27. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС заявил главный тренер команды Антон Юдин.

"Нам хочется занять более высокое место [в новом сезоне], и я думаю правильно ставить завышенные цели, стремиться к чему-то недосягаемому. Мы с президентом клуба говорили про пятое или четвертое место на следующий год. Возможно, это будет меняться, но на данный момент цели были такие озвучены", - сказал Юдин.

В сезоне-2025/26 "Уралмаш" занял шестое место в регулярном чемпионате и не смог преодолеть четвертьфинальную стадию плей-офф, уступив петербургскому "Зениту" со счетом 1:3 в серии. "Мы хотели стать как можно выше, но какие-то игры, которые нам нужно было выигрывать, особенно у своих прямых конкурентов, мы проиграли и, наверное, заслуженно стали шестыми", - отметил специалист.

Юдин возглавил команду по ходу регулярного чемпионата, сменив на этом посту Ростислава Вергуна. "По результатам мы были в каком-то капкане, проигрывали игру за игрой, не могли найти какой-то баланс, настроение было не самое хорошее. Смена тренера - это всегда взбучка для всех, каждый игрок хочет показать себя перед новым тренером, чтобы завоевать минуты на площадке. Когда [новый] тренер пришел, все начали играть с еще большей энергией, и мы начали обыгрывать команды из топ-4 и конкурентов всех", - поделился игрок "Уралмаша" Антон Карданахишвили.

Планируется, что "Уралмаш" начнет подготовку к старту нового сезона в середине августа. По словам Юдина, команда начнет тренироваться в Екатеринбурге и проведет несколько товарищеских игр, после чего отправится на сбор в Турцию или Сербию.