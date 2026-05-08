Ватутин: Евролига переусердствовала с наказанием владельца «Панатинаикоса»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «Матч ТВ» заявил, что отстранение владельца «Панатинаикоса» Димитриса Яннакопулоса от посещения трёх матчей Евролиги — слишком строгое наказание для функционера.

© Матч ТВ

Евролига отстранила Яннакопулоса от посещения трёх матчей «Панатинаикоса» в турнире за инцидент во второй встрече четвертьфинальной серии плей‑офф с «Валенсией». Как сообщается, владелец греческого клуба зашёл в запрещённую зону к судейскому столику и выразил недовольство действиями судей.

— Что отметите в плей‑офф Евролиги?

— Очень любопытно противостояние «Валенсии» и «Пао». Огромный опыт греков против самой, пожалуй, атакующей команды Евролиги. Мне кажется, Евролига немного переусердствовала со степенью наказания владельца «Панатинаикоса» Димитриса Яннакопулоса. Все мы хорошо знаем его эксцентричное поведение, но все же запрет на посещение следующих трех матчей команды выглядит несоразмерным инциденту в Валенсии.

Несправедливо фактически отстранять руководителя одной из самых успешных команд современности от потенциального посещения «Финала четырех» в родном городе, на домашней арене, где «Пао», безусловно, может стать одним из фаворитов, — сказал Ватутин «Матч ТВ».

«Финал четырех» Евролиги пройдет в Афинах с 22 по 24 мая. На данный момент участие в нем себе обеспечили испанский «Реал» и греческий «Олимпиакос».