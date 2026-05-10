Стив Керр продлит контракт с «Голден Стэйт Уорриорз»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр согласовал новый двухлетний контракт с клубом после трёх недель переговоров. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на агентов специалиста.

© Чемпионат.com

По информации источника, новое соглашение сделает Стива Керра самым высокооплачиваемым тренером НБА по среднегодовой зарплате.

60-летний специалист возглавляет «Голден Стэйт» с 2014 года, приведя команду к четырём чемпионским титулам, рекордным 73 победам в сезоне и шести выходам в финал НБА. Ранее сообщалось, что после вылета «Уорриорз» 60-летний специалист покинет команду.

В нынешнем сезоне «Уорриорз» не смогли выйти в плей-офф и завершили сезон на стадии плей-инн, уступив «Финикс Санз» (96:111).