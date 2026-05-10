Руководство «Голден Стэйт» не будет обменивать Грина в межсезонье

Ветеран «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин, по всей видимости, останется в команде. По информации журналиста ESPN Энтони Слейтера, у руководства нет намерения выставлять 36-летнего форварда на трансфер.

«В этом ключе источники в команде указали, что у них нет намерения выставлять Грина на обмен. На площадке они по-прежнему видят в нём усиливающего победителя с элитным защитным набором навыков, который проявляется, когда ставки растут. Вне площадки, по мнению организации, он провёл позитивный сезон в качестве лидера, а его проницательность и голос по сути делают его ещё одним ассистентом тренера», — приводит слова Слейтера ESPN.