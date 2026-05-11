Рид об ударе локтем от Вембаньямы: «Боль – это слабость, покидающая тело, вот и все»
Центровой «Миннесоты» Наз Рид не стал развернуто высказываться об ударе локтем в область шеи, который он получил от центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы по ходу четвертой игры серии.
«Боль – это слабость, покидающая тело, вот и все», – кратко прокомментировал момент Рид.
Вембаньяму удалили из игры за этот удар, а «Вулвс» довели матч до победы – 114:109. Рид принес своей команде 15 очков (6 из 12 с игры), 9 подборов и 4 передачи.
