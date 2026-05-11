УНИКС в овертайме обыграл «Зенит» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги

В понедельник, 11 мая, в Казани состоялся первый матч второго раунда плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местный УНИКС принимал «Зенит». Хозяева площадки со счётом 107:104 (23:18; 15:26; 29:17; 23:29; 17:14) одержали победу в овертайме над гостями из Санкт-Петербурга.

В составе хозяев отличился канадский форвард Дишон Пьерр, набравший 27 очков, при коэффициенте эффективности «+27».

У гостей отличились два игрока — Лука Шаманич, в активе которого 28 очков, шесть подборов, две передачи, и две потери при коэффициенте эффективности «+33», и Георгий Жбанов, на его счету 23 очка при коэффициенте эффективности «+24».