Президент РФБ рассказал о предстоящих матчах сборной России

Кириленко рассказал о предстоящих матчах с турками, словенцами и венграми
Баскетболисты сборной России должны максимально ответственно подойти к товарищеским матчам с командами Турции, Венгрии и Словении. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ), член центрального бюро Международной федерации баскетбола Андрей Кириленко.
Как ранее сообщал ТАСС, мужская сборная России по баскетболу летом проведет товарищеские матчи с командой Турции и другими европейскими сборными.
"Для нас очень важны летние матчи с другими странами. Особенно я надеюсь, что получится сыграть против сборной Турции. Мы уже обсудили дальнейшее сотрудничество с главой местной федерации баскетбола Хидо Туркоглу. Турецкая сборная - самый сильный соперник и по рейтингу, и по составу, который у нас может быть в данный момент, - сказал Кириленко. - С Венгрией мы уже играли женскими командами, получили сильные спарринги. Теперь мы попробуем сыграть и мужскими. Словения традиционно сильна и готова к серии товарищеских матчей. Уже есть договоренности по игре молодежными командами".
"Хотел бы отдельно поблагодарить федерации, которые разговаривают с нами с позиции взаимного интереса. Это говорит о том, что работа по развитию баскетбола не останавливается. Уверен, что ребята из нашей сборной отнесутся и с максимальной ответственностью, и проявят спортивный "голод", все-таки давно у нас не было матчей", - добавил президент РФБ.
