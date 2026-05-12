Президент РФБ рассказал о предстоящих матчах сборной России

Баскетболисты сборной России должны максимально ответственно подойти к товарищеским матчам с командами Турции, Венгрии и Словении. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ), член центрального бюро Международной федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Как ранее сообщал ТАСС, мужская сборная России по баскетболу летом проведет товарищеские матчи с командой Турции и другими европейскими сборными.

"Для нас очень важны летние матчи с другими странами. Особенно я надеюсь, что получится сыграть против сборной Турции. Мы уже обсудили дальнейшее сотрудничество с главой местной федерации баскетбола Хидо Туркоглу. Турецкая сборная - самый сильный соперник и по рейтингу, и по составу, который у нас может быть в данный момент, - сказал Кириленко. - С Венгрией мы уже играли женскими командами, получили сильные спарринги. Теперь мы попробуем сыграть и мужскими. Словения традиционно сильна и готова к серии товарищеских матчей. Уже есть договоренности по игре молодежными командами".