Капитан УНИКСа вывел команду в овертайм, где казанцы дожали "Зенит"

В Единой лиге начались полуфиналы. Причем максимально эффектным образом. УНИКС на своем паркете в драматичном матче лишь в овертайме превзошел питерский "Зенит" - 107:104 и повел в серии, которая продлится до четырех побед одной из команд.

© Российская Газета

В регулярном чемпионате команды провели четыре встречи. В первых двух сильнее был УНИКС, а вот в двух оставшихся плюс еще в одном матче в рамках Кубка Единой лиги уже в текущем 2026 году неизменно побеждал "Зенит". Но плей-офф - отдельная история. Особенно со стадии полуфинала, где случайных команд не может быть по определению. В 2023 году казанская и питерская команды уже пересекались на этом этапе. Получилось эпично: семь матчей и победа УНИКСа 4-3.

Первая встреча нынешней серии показала, что она вполне обладает семиматчевым потенциалом. Команды играли рывками, лидерство в счете изменилось 15 раз. За 12 секунд впереди был "Зенит" - 90:87, но казанцы вывели на бросок из-за трехочковой капитана Дмитрия Кулагина, а у того рука не дрогнула - 90:90 и овертайм.

За 12 секунд до конца четвертой четверти "Зенит" вел 90:87, но не удержал победу

В дополнительной пятиминутке, начавшейся с еще одной "трешки" Кулагина-старшего, соперники продолжили перестрелку. Ее остановила только сирена. Кстати, "Зенит" еще мог спастись, но свой бросок смазал американец Ксавьер Мун.

Еще одним героем матча стал канадец Пьер Дишон. К слову, его УНИКС переманил не откуда-нибудь, а из турецкого "Фенербахче", одного из сильнейших клубов Европы. В "регулярке" Пьер долго лечился после травмы, но сейчас, похоже, близок к своим оптимальным кондициям. В матче с "Зенитом" он набрал 27 очков, реализовав все пять попыток из-за дуги.

- В первую очередь отмечу, что сегодня обе команды показали очень хорошую игру - на мой взгляд, одну из лучших за годы, что я нахожусь в Казани, - отметил хорватский наставник УНИКСа Велимир Перасович.

Второй матч серии пройдет уже сегодня, 13 мая, также в Казани. А вчера первая игра состоялась в другом полуфинале: ЦСКА принимал краснодарский "Локомотив-Кубань". Результат этой встречи стал известен уже после подписания номера "РГ" в печать.

Где будем смотреть

13 мая, среда

"Матч! Игра"

19.00 УНИКС - "Зенит". Прямая трансляция