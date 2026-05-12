"Локомотив-Кубань" обыграл ЦСКА в первом матче полуфинальной серии Единой лиги

Баскетболисты ЦСКА дома в овертайме проиграли клубу "Локомотив-Кубань" из Краснодара в стартовом матче полуфинальной серии Единой лиги - 88:97.

Начало встречи осталось за армейцами - в стартовой четверти ЦСКА получил преимущество в пять очков - 23:18. Но во второй десятиминутке гости смогли приблизиться к сопернику вплотную - 43:42.

Вторая половина также прошла в упорной борьбе. ЦСКА не смог удержать победу - 83:83. А в овертайме гости совершили рывок - 8:0, а затем легко довели дело до победы - 97:88.

Самым результативным игроком встречи стал центровой краснодарского клуба Ален Хаджибегович, набравший 20 очков. У ЦСКА 14 очков в активе Антониуса Кливленда.

Вторая игра серии пройдет в Москве 14 мая.