Экс-игрок НБА Джейсон Коллинз скончался в 47 лет

В 47-летнем возрасте ушел из жизни экс-игрок команд НБА Джейсон Коллинз, информирует AP со ссылкой на его родственников.

© Чемпионат.com

На протяжении восьми месяцев бывший центровой боролся с агрессивной формой опухоли мозга. Ему был поставлен диагноз глиобластома четвертой стадии — заболевание с крайне низкой выживаемостью.

Коллинз дебютировал в НБА в 2001 году под 18-м номером драфта, окончив Стэнфордский университет. Первые шесть с половиной сезонов он провёл в НБА, затем играл за «Гриззлиз», «Тимбервулвз», «Хоукс», «Селтикс» и «Уизардс», прежде чем вернуться в «Нетс», чтобы завершить карьеру в сезоне 2013/2014. В среднем он набирал 3,6 очка и делал 3,7 подбора в 735 играх регулярного сезона.

После завершения карьеры Коллинз продолжал активно участвовать в жизни лиги в качестве посла программы NBA Cares.

В 2013 году в статье Sports Illustrated Коллинз признался, что он гей*, став первым публично заявившим о своей гомосексуальности спортсменом, игравшим в одной из четырёх основных североамериканских спортивных лиг.

* ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским и запрещено.