ESPN обновил прогноз на драфт НБА с учетом лотереи, «Бруклину» Егора Дёмина прочат выбор разыгрывающего Дариуса Эйкаффа
После лотереи драфта-2026 ESPN обновил свой прогноз. Десятка в целом осталась прежней, единственные изменения пришлись на позиции 5-6, на которых оказались «Клипперс», получившие лучший возможный исход, и «Бруклин» Егора Дёмина.
На 5-м месте, по мнению эксперта Джереми Ву, шел разыгрывающий Дариус Эйкафф, которым вряд ли заинтересуется клуб из Лос-Анджелеса, ранее выменявший Дариуса Гарлэнда. На эту позицию поднялся 198-сантиметровый защитник Китон Ваглер с 39,7% точности из-за дуги и более разносторонними навыками.
«Нетс» в этом случае могут заполучить Эйкаффа, 190-сантиметрового чистого разыгрывающего с проблемами в защите, но яркими способностями в нападении.
Топ-10 от ESPN:
- Эй Джей Дибанца (форвард, Бригам Янг) – «Вашингтон»
- Даррин Питерсон (защитник, Канзас) – «Юта»
- Кэмерон Бузер (бигмен, Дьюк) – «Мемфис»
- Калеб Уилсон (бигмен, Северная Каролина) – «Чикаго»
- Китон Ваглер (защитник, Иллинойс) – «Клипперс»
- Дариус Эйкафф (разыгрывающий, Арканзас) – «Бруклин»
- Кингстон Флемингс (защитник, Хьюстон) – «Сакраменто»
- Майкел Браун (разыгрывающий, Луисвилл) – «Атланта»
- Брэйден Беррис (защитник, Аризона) – «Даллас»
- Нэйт Эмент (форвард, Теннесси) – «Милуоки».
