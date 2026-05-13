ESPN обновил прогноз на драфт НБА с учетом лотереи, «Бруклину» Егора Дёмина прочат выбор разыгрывающего Дариуса Эйкаффа

После лотереи драфта-2026 ESPN обновил свой прогноз. Десятка в целом осталась прежней, единственные изменения пришлись на позиции 5-6, на которых оказались «Клипперс», получившие лучший возможный исход, и «Бруклин» Егора Дёмина.

На 5-м месте, по мнению эксперта Джереми Ву, шел разыгрывающий Дариус Эйкафф, которым вряд ли заинтересуется клуб из Лос-Анджелеса, ранее выменявший Дариуса Гарлэнда. На эту позицию поднялся 198-сантиметровый защитник Китон Ваглер с 39,7% точности из-за дуги и более разносторонними навыками.

«Нетс» в этом случае могут заполучить Эйкаффа, 190-сантиметрового чистого разыгрывающего с проблемами в защите, но яркими способностями в нападении.

Топ-10 от ESPN:

  1. Эй Джей Дибанца (форвард, Бригам Янг) – «Вашингтон»
  2. Даррин Питерсон (защитник, Канзас) – «Юта»
  3. Кэмерон Бузер (бигмен, Дьюк) – «Мемфис»
  4. Калеб Уилсон (бигмен, Северная Каролина) – «Чикаго»
  5. Китон Ваглер (защитник, Иллинойс) – «Клипперс»
  6. Дариус Эйкафф (разыгрывающий, Арканзас) – «Бруклин»
  7. Кингстон Флемингс (защитник, Хьюстон) – «Сакраменто»
  8. Майкел Браун (разыгрывающий, Луисвилл) – «Атланта»
  9. Брэйден Беррис (защитник, Аризона) – «Даллас»
  10. Нэйт Эмент (форвард, Теннесси) – «Милуоки».
