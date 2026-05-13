"Зенит" обыграл УНИКС во втором матче полуфинала баскетбольной Единой лиги

Питерский "Зенит" в гостях одолел казанский УНИКС - 78:69 и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги. Противостояние продолжается до четырех побед одной из команд.

После феерической перестрелки в первом матче, завершившейся в овертайме в пользу казанцев (107:104), было бы наивно ожидать чего-то подобного и во второй игре. Так и произошло: соперники в большей степени сфокусировались на оборонительных действиях. Так, во второй четверти "Зенит" позволил набрать хозяевам лишь шесть очков. А УНИКС ответил фирменной защитой в третьей 10-минутке, в которой питерцы сподобились на десять очков.

И все же "Зенит" был лучше. Многое предопределил огромный перевес гостей в игре на подборе - 43 против 25 казанских. УНИКСу не помогли даже 24 очка американского легионера Джалена Рейнольдса. У победителей самым результативным стал другой представитель США Джонни Джузенг. Он реализовал все свои восемь попыток с игры и всего набрал 20 очков.

Следующий матч в этой серии пройдет 17 мая в Санкт-Петербурге.