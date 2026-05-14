Лидер БК «Зенит» провел 200-й матч за «Зенит»

27-летний американский профессиональный баскетболист Трент Фрейзер, играющий на позиции разыгрывающего защитника за команду Единой лиги ВТБ «Зенит», провёл 200-й матч в составе клуба из Санкт-Петербурга

Юбилейным для американца в составе «Зенита» стал второй матч 1/2 финала сезона-2025/2026 с УНИКСом, в котором санкт-петербургский коллектив одержал победу 78:69 и сравнял счёт в серии — 1-1.

Фрейзер набрал в матче за 27:08 на паркете пять очков, один подбор, семь передач и две потери.

Трент стал игроком «Зенита» в феврале 2023 года. В составе команды он стал серебряным призёром Кубка России и был признан самым ценным игроком (MVP) «Финала четырёх» турнира.