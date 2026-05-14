БК «Портленд» продолжает испытывать проблемы после смены владельца

Репортер издания The Oregonian Билл Орам снова обозначил опасность релокации «Портленда». Проект реновации арены Moda Center определился с совместным финансированием города и штата, но снова натолкнулся на сопротивление городского совета, который не уверен в необходимости спонсирования команды. Инвестиции со стороны штата привязаны к городскому финансированию и последуют только после долгосрочного соглашения с командой, которое на данный момент под угрозой.

© Sports.ru

Орам обозначил несколько вариантов действий владельца Тома Дандона с переносом клуба в Остин, Нэшвилл, Ванкувер, Канзас-Сити, Сан-Диего или даже Мехико.

Его статья вызвала возмущение в городском руководстве, одна из членов совета назвала его «лизоблюдом Дандона».