БК «Енисей» покинул центровой

Центровой Егор Рыжов, выступавший за красноярский «Енисей» на правах аренды из «Зенита», покинул клуб по завершении сезона-2025/2026.

За 24 минуты на площадке Рыжов в среднем набирал 11,7 очка, делал 5,9 подбора, 1,0 передачи, 0,5 перехвата и 0,3 блок-шота. В феврале он принял участие в конкурсе по броскам сверху на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, а на протяжении регулярного чемпионата входил в тройку лучших молодых игроков по версии «Чемпионата».